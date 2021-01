Covid in Sicilia: 1.486 nuovi casi, seconda regione per contagio nelle ultime 24 ore, ma è boom di guarigioni

C

Scende il numero degli attuali positivi al Covid-19 in SICILIA. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, infatti, nell’Isola si contano al momento 46.707 contagiati, 820 in meno rispetto a ieri. Ai 1.486 nuovi casi registrati tra ieri e oggi, infatti, fanno da contraltare 2.269 guarigioni, mentre i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 37. L’Isola oggi risulta la seconda regione in Italia per incremento di positivi, dopo la Lombardia che ha fatto registrare 1.876 nuovi casi. Le province con l’aumento maggiore di casi sono state Palermo e Catania, rispettivamente con 506 e 344 nuovi contagi. Il numero dei tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore e’ di 20.003. Il numero dei ricoverati in regime ordinario e’ di 1.459, mentre i pazienti in terapia intensiva e sub-intensiva sono 215.