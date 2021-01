Covid, Boccia: virus accelera. Valuteremo sulle aperture

“La situazione e’ in rapida evoluzione e la terza ondata in Europa c’e’ gia'”.

A sostenere questa ipotesi in un’intervista a Il Messaggero e’ il ministro per il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia.

Il quale sostiene anche che “l’Italia ha retto bene in un contesto internazionale difficilissimo” riportando tute le reti sanitarie nazionali in sicurezza. In ogni caso, le prossime misure e restrizioni “scattano sulla base dell’andamento dei contagi” e nella terza ondata cio’ che deve preoccupare “non e’ solo il dato dei contagi, ma la rapidita’ della loro ripresa” anche perche’ “le diverse varianti, a partire da quella inglese, impongono una modifica dei tempi di reazione”, spiega Boccia. Quindi, mentre facciamo i vaccini dobbiamo tenere al riparo i piu’ fragili e le reti sanitarie”.

Accorgimenti? “Limitare gli spostamenti sara’ ancora necessario” cosi’ come “le limitazioni di orario sono misure sofferte ma essenziali per la sicurezza sanitaria del Paese”.

Quanto agli effetti dei contatti di Natale sulla circolazione del virus, il ministro Boccia prevede: “Gli esperti indicano come data possibile il 15 gennaio”, ma “lo vedremo gia’ dai prossimi giorni, ma – confessa Boccia – con molta sincerita’ non me la sento di essere di essere ottimista”, conclude il ministro per gli Affari regionali.