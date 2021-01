Covid 19. Continua a salire il tasso di positività in Italia.

Continua a salire il tasso di positività in Italia che, in base ai dati di ieri, si attesta al 14,1% rispetto al 12,6% del giorno prima. Secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 22.211 i nuovi casi di coronavirus registrati su 157.524 i tamponi effettuati.

Le vittime sono invece 462. Dati che, come riporta Adnkronos, preoccupano gli esperti in vista del 7 gennaio, data in cui riapriranno le scuole e l’Italia tornerà al sistema diversificato tra zona rossa, arancione e gialla.

La suddivisione delle regioni arriverà in base ai dati che nei prossimi giorni saranno forniti dalla Cabina di regia per il monitoraggio regionale e valutati dal governo, fino al varo delle ordinanze. L’ultimo report dell’Iss ha evidenziato la risalita dell’indice Rt a 0.93.