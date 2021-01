Coronavirus, in Sicilia 944 nuovi casi e 2.816 guariti, 37 i morti in 24 ore

Restano sotto quota mille (944) su 25.461 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 in SICILIA, dove il numero complessivo dei positivi scende a quota 44.267 con 1.909 casi in meno rispetto a ieri. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che le vittime in un solo giorno sono state 37 (3.408 dall’inizio dell’emergenza sanitaria) e i guariti 2.816. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.373, mentre si trovano in terapia intensiva 211 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 291 a Palermo, 177 a Catania, 137 a Messina, 10 a Ragusa, 141 a Trapani, 61 a Siracusa, 53 a Caltanissetta, 57 ad Agrigento e 17 a Enna.