Capodanno, “botti mortali”: 79 feriti e un deceduto

Un morto, 79 feriti, di cui 23 ricoverati. E’ questo il bilancio per i botti di fine anno. Lo riporta il Dipartimento della pubblica sicurezza della polizia.

La vittima e’ un 13enne di Asti. A Napoli sono 8 i feriti, dato piu’ basso da anni. Tra loro, una donna colpita al capo da un proiettile vagante e ora ricoverata all’ospedale Cardarelli.

A Milano sono 5 le persone ferite. Il numero totale dei feriti e’ in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente, in quanto, a fronte dei 204 feriti, di cui 38 ricoverati, del 2020, si e’ registrato un numero di 79 feriti con 23 ricoverati e – come per il 2020 – si registra un deceduto.