Biden firmerà 17 ordini esecutivi per ribaltare le politiche di Trump

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, nel suo primo giorno alla Casa Bianca firmerà 17 ordini esecutivi che ribalteranno alcune politiche del predecessore Donald Trump. Lo riferisce una nota dello staff di Biden che, si legge, “agirà non solo per contrastare i danni più gravi inflitti dall’amministrazione Trump ma anche per iniziare a far andare avanti il Paese”.

Fra i provvedimenti che Biden firmerà poco dopo il giuramento ci saranno il ritorno degli Usa nell’Oms e nell’accordo sul clima di Parigi, la sospensione della costruzione del muro anti migranti ai confini del Messico, l’annullamento del ‘muslim ban’ (la controversa sospensione degli ingressi dei cittadini di alcune nazioni a maggioranza musulmana), l’obbligo di mascherina nelle proprietà federali, il ripristino della protezione di alcune riserve naturali e il blocco dei pignoramenti per milioni di americani in difficoltà economiche a causa della pandemia.

Biden intende inoltre sottoporre al Congresso una riforma dell’immigrazione che aprirà di nuovo a milioni di stranieri senza permesso di soggiorno sul territorio Usa un accesso legale alla cittadinanza.