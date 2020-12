Usa, fuga da New York con il Suv dei genitori per una sfida social: bambini di 12 e 7 anni trovati nel Delaware

A New York hanno rubato la Range Rover dei genitori di uno di loro con l’obiettivo di percorrere 1.700 chilometri e arrivare in Florida. La polizia li ha però trovati all’altezza del confine con il Delaware. Protagonisti della vicenda due cugini, un 12enne e una bimba di 7 anni. I giovani volevano dare vita a una sfida social. La fuga è durata cinque ore.

Come riportano i media locali, che citano la polizia, la fuga dei bambini ha scatenato il panico tra le famiglie. Dopo aver cercato per tutte le strade attorno a New York e lungo la costa, gli agenti li hanno rintracciati grazie a una carta di credito. Il 12enne ha infatti tentato di comprare una scatola di biscotti durante una sosta in una stazione di servizio. Ed è proprio qui che sono stati trovati.

Una volta trovati, i bambini sono rimasti con la polizia fino all’arrivo dei genitori. E’ in corso un’indagine sulla vicenda. (Fonte tgcom24.mediaset.it)