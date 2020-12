Sicilia, Vino: sequestrati 37 mila ettolitri in laboratorio clandestino

Vasta operazione a tutela del settore vitivinicolo. Perquisizioni e sequestri in Sicilia e su tutto il territorio nazionale.

Sigilli a un laboratorio clandestino, a uno stabilimento enologico, con sede a Partinico, a 250 quintali di zucchero solido, 300 ettolitri di zucchero gia’ disciolto in acqua, nonche’ a oltre 37 mila ettolitri di vini e mosti, con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte, sofisticati con zucchero e acqua.

Il blitz, coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dal sostituto Vincenzo Amico della procura di Palermo, e’ stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale, con la collaborazione di funzionari dell’Ispettorato repressione frodi del ministero delle Politiche agricole. Perquisizioni e sequestri anche in altre regioni per bloccare le partite di prodotto contraffatto e adulterato distribuite dai cinque indagati per contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di frode nell’esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.