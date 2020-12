Sicilia, “sbarca” il covid. Catania, oltre 5.300 tamponi per i rientri: 42 i positivi

Sono 4.816 i tamponi effettuati ieri all’aeroporto ‘V. Bellini’ di Catania, nella quinta giornata di screening per Covid-19, per i cittadini rientrati sul territorio provinciale. 12 i tamponi positivi. Ancora, ieri, sono stati eseguiti al porto 21 tamponi, al drive-in ‘ex Mercato Ortofrutticolo’ 442 tamponi (27 positivi) e al drive-in ‘Pta San Giorgio’ 33 tamponi (3 positivi).

Complessivamente, ieri, in tutte le postazioni attive per lo screening sui rientri, sono stati effettuati 5.312 tamponi, di cui 42 positivi. “Da oggi sono, inoltre, attive, presso i distretti sanitari, le postazioni drive-in per l’effettuazione, su convocazione, dei tamponi di controllo dopo cinque giorni dall’arrivo”, spiegano dall’Asp di Catania.