“Diciotto pescatori di Mazara del Vallo si trovano dal 1º settembre nelle mani dei libici. Il Governo e’ sordo di fronte al grido di aiuto delle loro famiglie. Oggi sono scesa in piazza al loro fianco: riportiamoli a casa, ora!” Lo scrive su Facebook Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in senato e portavoce azzurra in Sicilia.