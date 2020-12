Sicilia, migranti. Mareamico: “Come vengono smaltite acque reflue navi quarantena?”

“La trasmissione ‘Report’ ha evidenziato la grave situazione riguardante il trattamento delle acque reflue provenienti dalle navi in transito nei nostri mari, con particolare attenzione per quelle che ospitano i migranti in quarantena da Covid-19. Nel servizio veniva evidenziato, che nella maggior parte dei casi, queste acque vengono rilasciate senza alcun controllo in mare aperto o quando le navi si trovano in rada o, peggio ancora, dentro i porti”.

A dirlo è l’associazione ambientalista Mareamico, che aggiunge: “Ovviamente questa procedura, se fosse vera, provocherebbe gravi danni al nostro mare e anche alla salute dei cittadini, con l’aggravante che in alcuni casi si tratterebbe di rifiuti contaminati, poiché prodotti da persone positive”.

Da qui la richiesta dell’associazione alla Capitaneria di Porto Empedocle, all’Arpa Sicilia e alla Procura di Agrigento di accertare “come vengono trattate queste acque reflue nel compartimento marittimo di Porto Empedocle, se sono stati mai ispezionati i sistemi depurativi delle navi Gnv che accolgono i migranti positivi e se sono stati fatti i controlli nelle navi della Siremar, che giornalmente coprono la tratta Porto Empedocle/Lampedusa “.

“Infine abbiamo chiesto di sapere se esistono ricevute o comunque tracce di avvenuti scarichi di queste acque, presso i centri specializzati per la depurazione – concludono da Mareamico -. Perché, da notizie assunte, l’unico impianto per il trattamento delle acque reflue in Sicilia si trova ad Agrigento, la ditta Seap, la quale non ha mai ricevuto alcuna committenza da parte degli armatori”.