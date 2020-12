Sant’Elia, altre due vittime per Coronavirs

Altri due decessi per Coronavirus

nella giornata di ieri in provincia di

Caltanissetta. A perdere la vita so-

no stati un paziente di Niscemi, uno

di un’altra provincia, che si trova-

vano ricoverati in ospedale, men-

tre a Mazzarino un pensionato, ri-

sultato positivo e con tante altre

patologie, sta lottando per rimane-

re in vita.

I casi continuano a scendere ri-

spetto ai giorni scorsi, ieri, ancora

una volta, ci sono stati più guariti

che pazienti positivi: 26 le guarigio-

ni a Gela, 5 a Serradifalco, 3 a San

Cataldo, 2 a Mazzarino e Niscemi, 1

a Caltanissetta, Campofranco e

Sommatino. I nuovi “positivi” sono

10 a Gela, 8 a San Cataldo, 5 a Maz-

zarino, 3 a Delia e 2 a Serradifalco. E

ancora: ricoverati in degenza ordi-

naria 2 pazienti di Caltanissetta, 1 di

Gela, 1 di Niscemi e 1 proveniente

da fuori provincia. Dimessi dalla

degenza ordinaria 2 pazienti di Ge-

la guariti clinicamente.

A Caltanissetta e Gela restano 12

ricoverato in Terapia intensiva e 81

in Malattie infettive.

Resta molto alto il numero di po-

sitivi in quarantena domiciliare,

1.724, di cui 686 a Gela, 256 a Calta-

nissetta, 255 a Niscemi, 157 a San Ca-

taldo, 132 a Mazzarino.

I pazienti guariti sono saliti a 939,

283 dei quali solo nel Comune di

Gela, 181 a Caltanissetta, 156 a Ni-

scemi, 72 a San Cataldo.