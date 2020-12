La soprintendente Rosalba Panvini va in pensione, Musumeci: “Grazie per la sua passione e l’impegno”

Dopo oltre trent’anni di servizio prestato nell’amministrazione regionale siciliana, Rosalba Panvini va in quiescenza. Il suo ultimo incarico, la guida della soprintendenza per i Beni culturali di Catania, dopo quella di Siracusa e Caltanissetta. Il presidente della Regione Nello Musumeci, in una nota, nel ringraziare la dottoressa Panvini “per la passione e l’impegno profuso nel corso del suo lungo servizio”, ha voluto sottolineare “lo spessore culturale, il rigore scientifico e la capacita’ organizzativa sia dell’archeologa che della dirigente”.

E si e’ detto certo che la Regione potra’ comunque continuare ad avvalersi della esperienza della studiosa catanese “per i tanti obiettivi ancora da raggiungere nella tutela e nella valorizzazione dei beni culturali dell’Isola”.