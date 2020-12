Incidente in tangenziale a Milano, coinvolta un’intera famiglia: muore la madre, gravi il padre e i 3 figli

Tragico sabato sera per una famiglia composta da cinque persone coinvolta in un incidente stradale, avvenuto sulla tangenziale ovest di Milano, nel territorio di Rozzano. La madre è morta, una figlia è gravissima ed è stata portata all’ospedale San Paolo, mentre il padre e altri due figli sono ricoverati in gravi condizioni. Viaggiavano a bordo di una Honda Jazz che si è scontrata con altre due vetture.

La donna morta nell’incidente stradale aveva 39 anni. Il marito, di 41 anni, è stato trasportato in condizioni disperate al Policlinico. Gravissima la figlia di 12 anni, che è ricoverata al San Paolo. Il maschio, di 16 anni, è in coma ed è stato portato al Policlinico come il padre, mentre la figlioletta di 10 anni, anche lei grave, è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo.

Nell’incidente, avvenuto intorno alle 20 di sabato all’altezza dell’uscita con la strada statale 35 per Pavia, è rimasto coinvolto anche un uomo di 41 anni, che è stato soccorso in codice giallo e trasportato all’Humanitas di Rozzano. Sono intervenuti sul posto sei ambulanze, tre automediche e diversi mezzi dei vigili del fuoco. (Fonte tgcom24.mediaset.it)