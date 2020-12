Dl ristori, Salvini: “In Germania rimborsi in 4 giorni, qui c’è gente in attesa da mesi”

“Un anno fiscale bianco per queste persone è ipotizzabile? È assolutamente possibile, e grazie a una battaglia della Lega per lavoratori autonomi e partite Iva sarà possibile se hanno fatturato fino a 50mila euro lo stop totale al versamento dei contributi previdenziali. Se uno non fattura e non incassa non può pagare le tasse”.

Così il leader della Lega, Matteo Salvini arrivando a Piazza San Silvestro a Roma dove è in corso il presidio di Mio Italia, Federmep e altre associazioni italiane. Presente anche il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. L’iniziativa è a sostegno di Partite Iva, imprese dell’ospitalità e del settore matrimoni che si sentono dimenticate dal governo. “Il modello tedesco? In Germania – spiega il leader del Carroccio – ci sono aziende e negozi che dopo quattro giorni dalla chiusura hanno avuto il bonifico sul conto corrente del rimborso promesso. In Italia c’è gente che sta aspettando da mesi”.

“A ogni chiusura – conclude Salvini – deve corrispondere un rimborso certo e immediato”. In piazza sono presenti oltre cento persone “stanche di questo governo, di questi provvedimenti e di questa continua incoerenza”. Tra gli striscioni esposti due recitano “Siamo passione, vita, dignità” e “Le bugie hanno le gambe Con-te”