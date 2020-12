Di Maio: “Senza Conte si va al voto, no rimpasti ‘controllati’ “

“Alcuni continuano a parlare di rimpasto ma quando si apre una crisi non si puo’ sapere come finira’. E l’esito potrebbe essere quello di andare al voto”. Cosi’ in una intervista al ‘Fatto Quotidiano’ il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. “Sento parlare di rimpasto controllato – aggiunge – ma non c’e’ nulla di controllato quando si aprono processi del genere. Qualsiasi azione per provare a rimuovere Conte porterebbe alle urne”. Renzi non ha una maggioranza alternativa?

“Nelle ultime ore IV sta usando toni diversi, responsabili. E comunque non vedo maggioranze diverse”, mentre Salvini “e’ rimasto intrappolato nel Papeete”. Anche il Pd ritiene il voto l’unica via in caso di crisi, con Conte e M5s alleati: “Per noi Conte e’ senza dubbio una figura di riferimento. Con il Pd non si e’ mai parlato di elezioni politiche”. Conte ha aperto alla ‘profonda revisione’ della task force, che secondo Iv ‘non c’e’ piu”: “Come cambiarla lo decideremo collegialmente. I ministeri vanno coinvolti direttamente, perche’ conoscono meglio i dossier.

La ‘macchina’ non deve avere la sensazione che la cabina di regia sia composta da invasori”. Rispetto alle amministrative di Roma “sosteniamo sicuramente Raggi, e poi siamo gli unici ad avere un candidato in campo nella Capitale. Dove ci sono le condizioni, confrontandoci con i territori, e’ importante fare squadra. Pero’ le scorse Amministrative insegnano che quando andiamo uniti vinciamo”.

E se Raggi si candidasse per la segreteria del M5S? “Non perdiamoci nel toto-nomi”. Era necessario andare da Haftar per far liberare i pescatori? “Nell’ultimo anno lo abbiamo visto nove volte. Ma da tre mesi le nostre relazioni erano interrotte. In cambio della liberazione abbiamo riallacciato i rapporti con lui”. Casi Regeni e Zaki: “Il ministero lavora in silenzio. Attualmente lavoriamo ai casi di Regeni, Zaki e di Chico Forti. Non ci fermeremo”