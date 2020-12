Covid: neonata abbandonata in ospedale Palermo, arrestata madre

Arrestata a Catania, su ordinanza richiesta dalla procura di Palermo, la madre della neonata positiva al Covid lasciata in ottobre all’ospedale dei bambini di Palermo. Il reato contestato e’ l’abbandono di minori. L’inchiesta e’ stata coordinata dal Pool soggetti deboli coordinato al procuratore aggiunto Annamaria picozzi il con il pm Maria Rosaria Perricone. L’ordinanza e’ del gip Piergiorgio Morosini.

La donna, di etnia rom, ha portato in ospedale la bimba appena nata, perche’ stava male. Poi e’ sparita nel nulla. Dal tampone e’ emerso che la neonata era positiva. Ma quando i medici hanno provato a contattare la madre al numero di cellulare lasciato al triage non ha risposto nessuno. In ospedale si e’ invece presentata un’altra donna, che ha sostenuto di essere la zia della neonata e che pure e’ risultata positiva.

Anche lei e’ stata ricoverata nel reparto di malattie infettive. Poi e’ fuggita. Immediatamente sono scattate le ricerche delle due donne. Le indagini sono state delegate alla polizia. Nel frattempo la neonata e’ guarita.