Covid, Coldiretti allerta i consumatori: 1 prodotto 10 è irregolare

Con l’emergenza Covid è rischio truffe sugli scaffali con 1 prodotto alimentare su 10 risultato irregolare ai controlli (10,1%), con timori per la salute ed il portafoglio dei consumatori ma anche concorrenza sleale nei confronti dei produttori e commercianti onesti già provati dalla crisi provocata dal virus.

E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dell’attività di controllo effettuato dall’ICQRF in tre mesi di pandemia, in occasione dei sequestri di partite di vino adulterato e con denominazioni di origine contraffatte in Sicilia mentre in Piemonte sono stati sequestrati ortaggi, funghi e olive venduti con l’indicazione di origine italiana ma coltivate, lavorate e confezionate in Spagna, Francia e Ungheria.

E’ importante intensificare i controlli per combattere l’inganno dei falsi spacciati per italiano, in una situazione in cui con l’emergenza Covid più di 8 italiani su 10 (82%) secondo l’indagine Coldiretti/Ixè cercano sugli scaffali dei supermercati e vogliono portare sulle tavole di casa i prodotti del vero Made in Italy per sostenere l’economia ed il lavoro degli italiani