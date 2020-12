Coronavirus, in India superati 10 milioni di contagi

I contagi di Coronavirus in India hanno superato i 10 milioni, con le nuove infezioni scese ai livelli più bassi in tre mesi, mentre il Paese si prepara per una massiccia campagna di vaccinazione contro il Covid-19 nel nuovo anno. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono scesi a 25.152, da un picco di quasi 100mila a metà settembre.

L’epidemia ha infettato quasi l’1% degli oltre 1,3 miliardi di abitanti in India. Secondo un esperto di salute del governo, il timore è che i casi tornino ad aumentare nei mesi invernali. L’India ospita alcuni dei più grandi produttori di vaccini al mondo e ci sono cinque candidati vaccini in diverse fasi di sperimentazione nel Paese. L’India mira a vaccinare 250 milioni di persone entro luglio 2021.