Capodanno, Covid: Lamorgese predispone controlli mirati su barche di lusso

“Spero che ci sia un’attenta valutazione dei rischi di quello cui si puo’ andare incontro non rispettando le norme volute dal governo per il contenimento dei contagi”.

Lo ha detto il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, al Gr1 in merito ai controlli per il Capodanno.

Aggiungendo che in merito alle ipotesi di feste clandestine in ville o a bordo di imbarcazioni di lusso per salutare l’arrivo del 2021, “sappiamo che attraverso i social si stanno organizzando questi incontri.

Faremo dei controlli mirati perche’ dobbiamo evitare contagi che possano alimentare la terza ondata”.