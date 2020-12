Caltanissetta, vince la solidarietà: successo di “pannolino sospeso”. La DLF Nissa Rugby consegna alla parrocchia di San Luca un assegno e tanti prodotti

Gioia, molta, tanta gioia, nei cuori della DLF Nissa Rugby al termine dell’iniziativa di solidarietà, in collaborazione con Parrocchia di San Luca e Mamme in Rete, per il ragguardevole risultato raggiunto con “Pannolini sospesi”: raccolti 1.100 euro in contanti e 800 euro di spesa in prodotti per neonati.

Travolgente e incoraggiante la solidarietà dei nisseni che hanno, ognuno secondo le proprie possibilità, contribuito per regalare un Natale più sereno e rassicurante alle mamme indigenti ed ai loro neonati.

Impeccabile il lavoro dei volontari della squadra rugbistica, presieduta da Giuseppe Lo Celso; determinante l’appoggio della Sanital, con i punti raccolta di via Luisa Moncada 10 e Viale Della Regione 214 a Caltanissetta, e del Punto G (bar ritrovo) in via Consultore Benintendi 129.

Martedì 22 dicembre, alle ore 11, una rappresentanza della DLF Nissa Rugby guidata dal direttore tecnico Fabrizio Blandi, si è recata presso la parrocchia di San Luca per consegnare l’assegno ed il materiale.

Un momento di partecipata emozione, che il parroco di San Luca, padre Alfonso Cammarata ha così voluto sottolineare: “Con tanta gioia, emozione e gratitudine ringrazio di cuore la DLF Nissa Rugby, il presidente e tutta la famiglia Lo Celso per questa lodevole iniziativa nei confronti di tutti i bambini seguiti dal progetto Mamme in rete della Parrocchia San Luca: grazie dal profondo del mio cuore, di padre Oscar, di tutte le madri della parrocchia di San Luca. I nostri magazzini erano quasi vuoti ma grazie a voi ed a tutti i benefattori nisseni che hanno offerto il loro sostegno, abbiamo nuovamente riempito i nostri magazzini per potere dare sostegno alle mamme che bussano alle nostre porte. Dio vi benedica, che tutti si possa trascorrere un Natale nell’essenzialità e forti, certi, ed incoraggiati dalla parola di Gesù che ci dice che ogni qualvolta abbiamo fatto qualcosa per il più piccolo dei nostri fratelli, lo abbiamo fatto a lui, a Gesù che si rende presenti nei più indifesi, nei poveri. Ogni pannolino, omogenizzato, confezione di latte, biscotto che daremo ad ogni bambino e come se lo dessimo a Gesù”.