Caltanissetta: stanziati i contributi per le società sportive

Il Comune ha assegnato i contributi alle associazioni e società sportive che hanno svolto attività agonistica nel 2019-2020.

I contributi sono stati assegnati alle associazioni e società che hanno presentato apposita richiesta, corredata dalla documentazione prevista e riscontrata regolare, entro il termine assegnato del 15 maggio e che sono 14.

La somma assegnata dal Comune è di 6mila e 100 euro che è stata ripartita tenendo anche conto della ridotta attività svolta dalle società e associazioni a causa dell’epidemia che ha comportato pure la sospensione dei campionati di appartenenza.

Il contributo maggiore assegnato è di mille euro e quello minore di soli 150 euro sufficiente appena per una bicchierata tra i componenti della squadra di appartenenza. Ecco la suddivisione: Airan 300 euro, Albaverde 600, Città di Caltanissetta 600, Cl Calcio 300, Polisportiva Cusn 400, Invicta 300, Club Nissa Rugby 750, Nissa Fc 750, Polisportiva Nissena 150, Polisportiva Pronissa Futball 1.000, Realnissa Fc 150, Sporting Nissa 300, Team Open Race 300 e Track Club Master 200.

Il Comune ha anche approvato l’ac – quisto e la installazione di attrezzature sportive da collocare in un’area aperta al pubblico dove solitamente si riuniscono persone che effettuano l’esercizio fisico. L’intenzione è di realizzare un vero e proprio percorso fitness all’aperto con l’esecuzione di esercizi specifici per il corpo ma anche per aumentare la propria frequenza cardiaca.

La somma stanziata per l’ac – quisto delle attrezzature con le caratteristiche tecniche necessarie per lo svolgimento dell’attività programmata è di 13mila 985,22 euro e comprende la installazione di una pavimentazione antitrauma.