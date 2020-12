Caltanissetta: sabato evento streaming “Cerchiamo un cambiamento. The Economy of Francesco”

Si svolgerà sabato 5 dicembre a partire dalle ore 16.30 – in diretta dalla pagina Facebook di Open politiche aperte – un dibattito intitolato “Cerchiamo un cambiamento. The Economy of Francesco per il futuro dell’umanità”.

All’evento – organizzato dal movimento Open politiche aperte e dall’associazione culturale “Alcide De Gasperi” interverranno: Giulia Gioeli – Comitato organizzatore The Economy of Francesco; Mirjam Ognibene – Life & corporate coach; Gero La Rocca – Presidente Confindustria Giovani imprenditori della Sicilia; Davide Capodici – Coordinatore Open politiche aperte.

L’incontro sarà moderato da Rocco Gumina – Presidente dell’associazione culturale “Alcide De Gasperi”.

Il grande progetto della modernità ha condotto l’uomo al collasso ambientale ma anche a quello finanziario e geopolitico. Nonostante ciò – come è stato affermato al recente incontro di Assisi The Economy of Francesco – non tutto è perduto.

Per avviare il cambiamento urgono nuovi processi in grado di cambiare le abitudini e di educare non più all’istinto di sopravvivenza ma al senso di tutela verso le future generazioni. Occorre riscoprire l’amore civile e politico che rende tutti i cittadini del mondo dei convocati al bene comune e alla responsabilità collettiva.

A partire da questa tensione verso la fraternità umana, l’incontro desidera proporre una riflessione pubblica su percorsi sociali, economici e politici capaci di avviare e sostenere il cambiamento.