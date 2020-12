Caltanissetta.“Pannolino sospeso, fai meta per una mamma”: iniziativa di solidarietà di DLF Nissa Rugby, Parrocchia San Luca e Mamme in Rete

“Pannolino sospeso, fai meta per una mamma” è l’iniziativa di solidarietà al centro del Natale della DLF Nissa Rugby. In collaborazione con la Parrocchia San Luca e l’associazione “Mamme in rete”, l’obiettivo è raccogliere una cifra da destinare all’acquisto di beni di prima necessità per neonati (pannolini, omogenizzati, latte in polvere) da offrire alle mamme nissene indigenti che hanno da poco partorito.

L’iniziativa prende spunto dal celebre “caffè sospeso” partenopeo, un’abitudine filantropica e solidale, viva nella tradizione sociale di Napoli. Viene posto in essere dagli avventori dei bar del capoluogo campano mediante il dono della consumazione di una tazzina di caffè espresso a beneficio di uno sconosciuto indigente.

“Pannolino sospeso” sposa quella filosofia, quel senso spontaneo di generosità. Tutti possono offrire il loro “fondamentale” contributo per regalare un Natale più sereno alle madri, meno abbienti, che devono affrontare un periodo particolarmente difficile, ulteriormente complicato dal covid. L’invito è rivolto a tutti i nisseni.

Presso la Sanital di Caltanissetta, punti vendita di via Luisa Moncada 10 e Viale Della Regione 214, attive delle liste per raccogliere le donazioni in denaro: basta entrare ed offrire il proprio, libero, contributo.

Martedì 22 dicembre, i contributi raccolti, saranno tramutati in kit per i neonati da consegnare alle mamme, tramite le reti di sostegno e solidarietà della Parrocchia e dell’Associazione.

Inoltre la DLF Nissa Rugby ha coinvolto uno storico sponsor il Punto G, bar ritrovo, per un banchetto di supporto e ulteriore raccolta fondi, sempre a sostegno di “Pannolino sospeso”, sabato 19 dicembre, dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 16 alle 18.

Il titolare del Punto G, Giuseppe Balbo, sensibile alla gara di generosità, ha già preannunciato che su tutte le consumazioni effettuate dagli avventori durante il banchetto della DLF Nissa Rugby, una percentuale sarà poi devoluta a “Pannolino sospeso”.

Inoltre, sempre sabato 19 dicembre, gli atleti della DLF Nissa Rugby saranno presenti nei punti vendita Sanital per “incentivare” i clienti alla donazione.

Un’iniziativa diretta alle mamme, ai neonati, a cui tutti possono dare il proprio contributo. Tutti possiamo fare meta: ognuno di noi è “essenziale” per realizzare questa importante meta, contribuiamo.