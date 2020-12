Caltanissetta, Lectio di Avvento per sposi e fidanzati: messaggio del Vescovo in videoproiezione

Giovedì 3 dicembre, alle ore 19.00, in tutte le parrocchie della Diocesi, si terrà la prima delle Lectio di Avvento del Vescovo, Mons. Mario Russotto, dedicata agli sposi e ai fidanzati, sul tema: “La giornata di Gesù”.

Il brano scelto dal Vescovo per la Lectio, tratto dal Vangelo secondo Marco (vv. 29-39) che caratterizza il ciclo liturgico dell’anno B iniziato domenica scorsa, descrive la giornata di Gesù, scandita da momenti di preghiera e di servizio alla Parola, nella costante adesione alla volontà del Padre.

I due appuntamenti diocesani, che negli anni scorsi si sono tenuti nel Comune che a maggio avrebbe ospitato l’IGF, l’annuale incontro del vescovo con i giovani e le famiglie della diocesi, quest’anno – per rispettare le norme di contrasto alla pandemia ed evitare assembramenti – si svolgeranno in modalità “videoproiezione”: i video delle Lectio saranno proiettati in ogni parrocchia e saranno seguiti da un momento di preghiera e di meditazione preparato dall’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare e animato dai sacerdoti della parrocchia.

Le lectio diocesane, nel quadro della programmazione pastorale diocesana, costituiscono ormai una tappa fissa, un’occasione particolare di incontro tra il vescovo, i giovani e le famiglie, che anche in questa situazione di emergenza sanitaria si ritroveranno “insieme”, anche se a distanza, per vivere un momento di preghiera e di comunione ecclesiale.