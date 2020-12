Caltanissetta: Casa Rosetta aderisce alla giornata internazionale delle persone con disabilità – Il video

L’Associazione “Casa Rosetta” come da storica tradizione aderisce, ogni 3 dicembre, alla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. L’edizione del 2020 è certamente caratterizzata dall’impossibilità, dettata dall’emergenza sanitaria per Covid-19, di organizzare come da consuetudine eventi in presenza, tuttavia anche quest’anno l’associazione ha voluto prontamente partecipare a questo significativo evento.

Il Centro Diurno “Villa San Giuseppe” di Caltanissetta dell’associazione, su input del presidente Giorgio De Cristoforo, ha realizzato insieme ai suoi ospiti un video che verrà diffuso attraverso i diversi mezzi di comunicazione dell’associazione e sulla piattaforma di YouTube per condividere l’operato, le attività e i laboratori che ogni giorno vengono svolti all’interno dei nostri centri.

“Questa iniziativa e questo video – dice il presidente di Casa Rosetta, Giorgio De Cristoforo – rappresentano un tassello aggiuntivo al lavoro che giornalmente, gli educatori, i fisioterapisti, i professionisti della riabilitazione e il personale tutto svolgono nei nostri centri di Caltanissetta, Mussomeli, Mazzarino e Riesi. Lavoro che molte volte esula dai consueti orari d’ufficio e che viene svolto con grande professionalità e dedizione. Con questo video, che ha visto la preziosa collaborazione di Corrado Sillitti nella realizzazione del brano presente e che qui prontamente ringraziamo per aver sposato di buon grado l’iniziativa – continua ancora il presidente – vogliamo portare chi vedrà il video dentro la quotidianità dei nostri centri”.