Calcio, Neymar ‘dribbla’ il Covid: festa con 500 invitati e pioggia di critiche

Un ‘autogol’ clamoroso che rischia di provocargli anche un non trascurabile danno di immagine. Per Neymar la pandemia non è quel nemico che sta mettendo in ginocchio il pianeta da ormai un anno ma qualcosa che non esiste o su cui non bisogna dargli la giusta importanza. Eludendo ogni basilare regola anti-Covid l’attaccante brasiliano del Psg, in vacanza in Brasile, ha organizzato una festa con 500 invitati per salutare il Capodanno in un resort vicino a Rio de Janeiro.

Cinque giorni a pieno ritmo di samba e tanto divertimento in un Paese che più di tanti altri sta subendo una preoccupante ondata pandemica che ha già provocato più di 190mila morti. Non proprio il miglior messaggio da dare alla popolazione brasiliana. Immediata infatti è scattata la pioggia di critiche e di indignazione in tutto il Paese, anche e soprattutto per le modalità con cui O’Ney ha organizzato la festa, iniziata il giorno di Natale prendendo in affitto una villa a Mangaratiba. La stella brasiliana Neymar avrebbe assunto una band per intrattenere i suoi visitatori durante i festeggiamenti facendo costruire appositamente una pista da ballo con palco dj e allestendo un bar con una sala videogiochi. Inoltre per evitare di disturbare i vicini, ha costruito, secondo il quotidiano brasiliano O’Globo che ha diffuso la notizia, una specie di area sotterranea con protezione acustica nei dintorni della villa.

L’unica regola imposta dal brasiliano sarebbe stato il divieto totale dell’uso dei cellulari. Questo per evitare di diffondere sui social media storie, pubblicare video o immagini della festa. L’attaccante brasiliano avrebbe anche affittato una delle case accanto per 5 mila euro al giorno in modo da non creare ulteriori grattacapi. La decisione di organizzare una mega festa ad alto rischio contagio arriva da un personaggio pubblico che il Covid lo ha contratto. Lo scorso settembre infatti Neymar risultò positivo al Covid19 dopo essere rientrato da una vacanza a Ibiza con altri giocatori del Psg. L’isola spagnola era stata scelta come destinazione per alcuni giorni di relax dopo la finale di Champions persa con il Bayern Monaco e Neymar venne immortalato in compagnia di diverse persone. La squadra francese in quelle settimane stava preparando il suo debutto in Ligue 1 per il 10 settembre contro il Lens e per il 13 contro l’Olympique Marsiglia. La notizia della sua positività era arrivata proprio nel giorno in cui il giocatore aveva confermato di voler restare al Psg anche la prossima stagione spiegando che il suo obiettivo era “tornare a giocare la finale di Champions League”. Ora c’è da capire come il club parigino, prossimo ad annunciare sulla panchina l’argentino Mauricio Pochettino, reagirà davanti al comportamento di Neymar, che i brasiliani definiscono irresponsabile. “Il premio di idiota del giorno va a Neymar per la sua festa di cinque giorni”, ha postato sul proprio profilo Twuitter, l’avvocato per i diritti umani, Augusto de Arruda Botelho. Il Psg è atteso in Ligue 1 il prossimo 6 gennaio contro il Saint-Etienne. Con o senza Neynmar in campo.