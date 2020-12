Amore durante la pandemia o, come è cambiato il mondo degli appuntamenti

Sì: la pandemia ha cambiato e sta cambiando radicalmente il modo che abbiamo di incontrare gli amici e i familiari, e anche l’amore.

Questo sito mostra che anche durante un lockdown le persone possono incontrarsi online. I siti di incontri e le piattaforme social sono la via più sicura per costruire relazioni nel tempo della pandemia.

Come trovare l’amore nel tempo del distanziamento sociale?

La risposta più semplice e più concreta è: affidandosi a un sito di incontri. Durante il lockdown della scorsa primavera i portali di dating online hanno visto aumentare esponenzialmente le iscrizioni a livello mondiale, con un aumento nell’ordine delle migliaia di nuove chat effettuate ogni giorno. Capire perché è semplice: questi portali hanno consentito a tutti coloro che si trovavano chiusi in casa da soli di aprirsi comunque al mondo, stringendo nuove conoscenze senza il rischio di contrarre il coronavirus. Si sono create, insomma, nuove abitudini: la conoscenza online ha rimpiazzato, in questi tempi difficili, quello che fino a poco tempo fa si era soliti fare all’interno dei locali e durante feste e festival.

Un nuovo modo di conoscersi che non è solo legato all’emergenza, ma ha anche le sue peculiarità positive. Infatti, incontrandosi online, si fa più attenzione alla sfera ideale e sentimentale dell’altro, oltre a puntare sulle affinità caratteriali senza scordarsi del fisico, non subito presente ma condivisibile attraverso video e foto: in attesa di potersi incontrare davvero.

Usare le nuove tecnologie per il primo appuntamento online- dalle videochat alla realtà virtuale

I portali di dating, prima dell’emergenza sanitaria, servivano soprattutto per avere un primo contatto con cuori solitari in cerca d’amore: l’obiettivo, insomma, era trovare una persona interessante nella propria zona per poi incontrarla a stretto giro.

Oggi, anche se si abita vicini, può essere più difficile incontrarsi dal vivo e molti, per prudenza, preferiscono fare il primo appuntamento online.

I portali di incontri si stanno attrezzando per far fronte a queste nuove esigenze e molti di loro forniscono strumenti per facilitare gli appuntamenti online: molti sono attrezzati con videochat via webcam, per fare sì che dalla chat si possa passare all’incontro in modalità video. Sono allo studio, e parzialmente realizzate, estensioni in Virtual Reality che consentono di rendere ancora più realistico e piacevole l’appuntamento, senza dargli la piatta impressione di una videoconferenza.

Idee per appuntamenti socialmente distanziati

Hai deciso di incontrare il tuo match in un appuntamento online? L’idea più gettonata consiste nel sedersi davanti al PC con un bicchiere di vino e chiacchierare, ma le possibilità sono molte di più! Ecco alcune idee originali per arricchire il dialogo condividendo bei momenti insieme:

– Condividete un “tour” della vostra stanza

Che siate connessi in Realtà Virtuale oppure no, far fare all’altro un piccolo tour della propria stanza o casa può essere molto carino: probabilmente, condividere virtualmente lo spazio in cui vivete contribuirà a creare spunti di discussione e a farvi conoscere meglio.

– Preparate delle playlist e ascoltatele insieme

Nulla unisce come la musica: creare insieme una playlist vi darà occasione di confrontare i vostri gusti, per poi godere insieme dei vostri brani preferiti. Si tratta di un’idea, oltre che interessante, anche molto romantica.

– Cucinate insieme online

Cucinare insieme, anche se ognuno a casa propria, è divertentissimo! Parlare mentre si crea qualcosa è molto interessante e costruttivo, ed è anche utile per superare eventuali imbarazzi iniziali. Chi creerà il piatto più bello? Meglio se la ricetta che cucinerete e poi gusterete in diretta è la stessa e se l’avete scelta prima, pescando tra i piatti preferiti di ciascuno.