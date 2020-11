UDC Giovani, Gero Palermo: aperte iscrizioni della Scuola di Formazione Politica Online

Da oggi, 30 Novembre, è possibile iscriversi per partecipare alla Scuola di Formazione Politica Online organizzata dai Giovani dell’Udc Italia e fortemente voluta dal Segretario Nazionale dell’Udc Italia, On. Lorenzo Cesa, e dal Responsabile Nazionale agli Enti Locali dell’Udc, On. Decio Terrana.

Sul Sito Web www.udcgiovani.it è possibile iscriversi e trovare tutte le informazioni riguardanti la prima giornata evento del 19 Dicembre; seguiranno quindi diverse giornate tematiche che affronteranno temi di natura amministrativa, economica, storica e sociale, comunicazione ed innovazione, e di politica europea. Questo il link per iscriversi.

“La prima giornata del 19 Dicembre – comunica il Coordinatore Nazionale dei Giovani Udc, Gero Palermo – vedrà la simbolica istituzione della Scuola di Formazione Politica.

Con i ragazzi dell’Udc Italia si è deciso di organizzare una giornata evento con la partecipazione del Segretario Nazionale, On.Lorenzo Cesa, e del Responsabile Nazionale agli Enti Locali, On. Decio Terrana, che fortemente hanno voluto l’istituzione della scuola di formazione dell’Udc, e dei Senatori Udc Paola Binetti, Antonio De Poli ed Antonio Saccone, che racconteranno le attività del Senato della Repubblica Italiana e si confronteranno con i Giovani dell’Udc Italia.

Seguirà quindi un dibattito tra i Giovani Udc con l’intervento di Giovani Amministratori dell’Udc che si sono contraddistinti nell’ultimo periodo. Sul nostro sito web è possibile registrarsi per partecipare alle attività formative che partono il 19 Dicembre e che proseguiranno nei prossimi mesi, con cadenza mensile, con la partecipazione di docenti universitari, esponenti del mondo cattolico e del mondo politico ed altri importanti ospiti”.

Esprimono soddisfazione i fautori della Scuola Politica dell’Udc, gli Onorevoli Cesa e Terrana: “Siamo molto felici di poter istituire e avviare questa Scuola di Formazione Politica, svolta Online per le difficoltà organizzative derivanti dalla diffusione di Covid-19. Sulla base di quanto realizzato a Caltanissetta il 16 Luglio 2019, abbiamo deciso di coinvolgere diversi esponenti del mondo della cultura, dell’università, della politica e del mondo cattolico per permettere ai Giovani di crescere e formarsi su basi solide.

Questa Scuola deve diventare un mezzo efficace per preparare una futura Classe Dirigente Politica Preparata, Moderata e Garbata, che sia pronta ed adeguata a guidare le Istituzioni Italiane. Stiamo investendo molto sui Giovani; tantissimi ragazzi si sono affacciati per la prima volta in politica, tanti professionisti hanno scelto di spendersi per il proprio territorio. E proprio da questi ragazzi vogliamo partire, fornendo adeguata formazione che possa prepararli a guidare il nostro Paese”.

(Foto archivio precedente alla disposizioni imposte dal DPCM per il contenimento da Covid Sars 2)