Solidarietà: ruba il pane al supermercato, il direttore gli paga la spesa

A Milano, in un supermercato di corso Lodi, un uomo è stato scoperto da alcuni dipendenti a rubare del pane.

La sicurezza è intervenuta ma il direttore del supermercato Carrefour non solo ha deciso di non denunciarlo ma gli ha anche pagato ciò che aeva rubato, invitandolo a non farlo più: «Se hai fame, la prossima volta vieni da me». La vicenda, avvenuta ieri mattina, è stata raccontata da una donna con un post condiviso su un gruppo di Facebook.

La donna ha raccontato che l’uomo aveva con sé del pane e poco altro e, quando ha tentato di allontanarsi dal supermercato, è stato fermato da alcuni dipendenti che hanno chiamato sia la sicurezza che il direttore. Quest’ultimo, però, ha scelto di non volere denunciare l’uomo e ha pagato di tasca sua quanto rubato.

Nessun commento né da parte del direttore né dell’azienda stessa perché non vogliono avere visibità su un fatto di cronaca così delicato che dimostra la situazione economica attuale.

Però, come riportto da Repubblica, il supermarket di corso Lodi segue la ‘filosofia solidale‘ da prima dell’emergenza Covid-19. Il direttore e il suo vice, infatti, avevano già detto allo staff di non denunciare persone in difficoltà evidente che rubino per fame.