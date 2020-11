Sicilia, sanità al collasso. Covid, Palermo: focolaio al pronto soccorso del “Civico”, 14 positivi

Grande tensione al pronto soccorso dell’ospedale Civico di PALERMO. I controlli effettuati sul personale sanitario hanno evidenziato diverse positivita’ al coronavirus. Al momento i contagiati sarebbero 14 tra medici e infermieri, che in totale sono 156. “Fin qui, da quando e’ iniziata l’emergenza, avevamo avuto solamente tre casi di Covid tra il personale, evidentemente adesso e’ successo qualcosa e stiamo monitorando la situazione per capire da dove sia scattato questo focolaio che gia’ prontamente stiamo cercando di arginare – ha affermato all’Italpress Massimo Geraci, direttore dell’area di emergenza dell’ospedale ‘Arnas Civico’ di PALERMO -.

Oggi abbiamo in programma anche un vertice con la direzione per rianalizzare tutti i percorsi organizzativi di accesso e uscita per cercare di essere ancor piu’ restrittivi di quanto siamo gia’ stati, in maniera tale da evitare ulteriori criticita'”. In totale nella struttura sono presenti 50 pazienti affetti da Coronavirus.