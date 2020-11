Sicilia, capo ultras ucciso con un colpo di fucile a canne mozze: fermato “sospetto”

C’e’ un fermato per l’omicidio commesso nella notte a Castelvetrano. I carabinieri della Sezione operativa dalla locale Compagnia hanno dato esecuzione al provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura di Marsala a carico di un castelvetranese di 32 anni, con precedenti di polizia.

E’ accusato di avere ucciso Vincenzo Adamo Favoroso, 33 anni, trovato morto intorno alle 4 in un terreno isolato, in via Manganelli, dopo essere stato colpito al petto da un colpo di arma da fuoco in un luogo diverso da quello del ritrovamento. Secondo una prima ricostruzione la vittima, un camionista con un passato da calciatore e tra i leader di un gruppo ultra’, sarebbe stata uccisa con un colpo di fucile a canne mozzate, al culmine di una lite iniziata in un locale.

Dagli accertamenti svolti, sono emersi gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 32enne condotto in carcere con l’accusa di omicidio. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici