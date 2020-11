Sicilia: azienda milanese dona mascherine alla Regione

“Un pacco per l’assessore”. E’ arrivato cosi’ direttamente da Milano a Palermo consegnato negli uffici dell’assessorato regionale delle Politiche sociali di via Trinacria.

Non appena aperto l’assessore al ramo, Antonio Scavone, ha visto il contenuto con tanto di certificazione e letto la lettera di accompagnamento. “La nostra azienda, vista l’emergenza in cui versa il nostro Paese a causa della pandemia, coglie l’occasione di rendersi utile con una piccola donazione di mascherine”, firmato la Compagnia per l’Energia Rinnovabile con sede legale a Milano e con uffici a Ragusa.

“Due righe, due semplici righe – dichiara l’esponente del governo Musumeci – ma che pesano tantissimo. Un atto di generosita’ di cui andare orgogliosi come italiani e che alleggeriscono il peso, a volte gravoso, delle decisioni che chi governa deve prendere in questo momento di emergenza globale”.

“Voglio ringraziare l’azienda – aggiunge Scavone – e spero di farlo personalmente non appena la pandemia ce lo consentira’, non e’ tanto per le mascherine ma ovviamente per quello che questo gesto rappresenta.

Solo tutti uniti ne usciremo, mai frase fu coniata in maniera cosi’ perfetta”. Le mascherine verranno ora distribuite in 4 strutture socio assistenziali, luoghi che ospitano le persone piu’ fragili dove e’ piu’ alto il rischio di contagio e dove piu’ gravi, e purtroppo a volte letali, risultano le conseguenze dell’infezione.