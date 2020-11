Rassegna stampa: Camera di Commercio: decisa la ripartizione dei seggi

Lentamente, rispetto ai tempi della riforma annunciata da anni, si avvicina

la fusione tra le Camere di Commercio di Caltanissetta, Agrigento e Trapani.

L’assessore regionale per le attività produttive ha rideterminato, in parte,

la composizione della rappresentanza del nuovo ente camerale a seguito dell’esclusione dalla competizione delle organizzazioni Confimpresa-Euro-

med e Fiarcom.

Per il settore commercio sono previsti 7 seggi di cui uno per le piccole im-

prese, per il settore industria tre seggi di cui uno per le piccole imprese, per il settore artigianato quattro seggi, per il settore servizi alle imprese altri quattro seggi, per il turismo due seggi, per trasporti e spedizioni un seggio, per gli altri settori un seggio.

Queste le associazioni legittimate a designare i componenti del nuovo consiglio. Per il commercio: Fit e Confcommercio delle tre province interessate (4 seggi in apparentamento); Confesercenti, Cna,

Confindustria e Confesercenti Trapani (2 seggi in apparentamento); Con-

fcommercio (1 seggio in apparentamento). Per l’industria: Sicilia Impresa

Agrigento e Confidustria (2 seggi in apparentamento); per le piccole imprese Sicilia Impresa e Confindustria (1 seggio in apparentamento). Per l’artigia – nato: Casa artigiani e Upia (un seggio in apparentamento); Confartigianato e Cna (3 seggi in apparentamento). Per i servizi alle imprese: Confesercenti, Confcooperative, Legacooperative, Sicilia Impresa, Cna e Confindustria (1 seggio in apparentamento); Confcommercio (3 seggi in apparentamento).

Per il turismo: Confesercenti, Confartigianato, Cna e Confindustria (1 seg-

gio in apparentamento); Confcommercio (1 seggio in apparentamento).

E ancora: per trasporti e spedizioni: Confcooperative, Legacoop, Confarti-

gianato, Cna e Confindustria (1 seggio in apparentamento). Per gli altri settori: Confcommercio (1 seggio in apparentamento).

Dal 25 ottobre 2018, commissario della straordinario della Camera di

Commercio di Caltanissetta è la prof. Giovanna Candura. Il decreto del pre-

sidente della Regione prevede la sua permanenza non oltre la data di inse-

diamento del nuovo consiglio.