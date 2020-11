Rassegna stampa. Caltanissetta, Unsa: negli uffici giudiziari manca il personale amministrativo

Se da un lato l’arrivo di otto magistra-

ti negli uffici giudiziari nisseni servi-

rà a tamponare i vuoti d’organico,

dall’altro c’è da fronteggiare le caren-

ze del personale amministrativo, so-

prattutto nel settore minorile.

A esprimere tutto ciò a chiare lettere il

sindacato Unsa Giustizia, attraverso

il segretario distrettuale Enzo Falso-

ne che scrive al ministro Guardasigil-

li. “L’arrivo di otto giovani magistrati,

assegnati ai vari uffici giudicanti e re-

quirenti darà sicuramente ossigeno

al settore –ha affermato Falsone –ma

l’attività giudiziaria rimane ancora

monca, perché priva delle necessarie

forze di supporto, imprescindibili per

l’esecuzione dei numerosi provvedi-

menti che i magistrati, quasi a pieno

organico, emaneranno”.

Il sindacalista ha aggiunto: “Manca

ancora il personale che, per legge, do-

vrebbe essere proporzionato al nu-

mero dei magistrati in pianta organi-

ca. Noi dell’Unsa Giustizia continuia-

mo a ritenere che la situazione, dal

punto di vista amministrativo, sia

peggiorata a causa della scopertura

della già sottodimensionata pianta

organica del personale dei vari uffici,

ma in particolare di quelli minorili

che non hanno ancora ottenuto alcun

“ristoro”, a seguito delle numerose

vacanze ed assenze per pensiona-

menti, congedi per maternità e as-

senze per malattia di lunga durata”.

Così Falsone è entrato nel dettaglio:

“Un esempio è quello della Procura

minorile nissena che pur essendo un

ufficio con competenza distrettuale

su un organico di 12 unità, può conta-

re solo su 7 di loro, tenendo in debita

considerazione che, due sono ausilia-

ri, due sono conducenti di automezzi,

due sono assistenti giudiziari con ri-

dotta presenza in ufficio a causa di le-

gittimo godimento di benefici corre-

lati a congedi previsti da norme di tu-

tela. Pertanto l’ufficio può contare

sull’attività in presenza di un solo

funzionario giudiziario, reduce dalla

quarantena, ed a turno di due assi-

stenti su tre che, per senso di respon-

sabilità, rinunciano alle assenze pre-

viste dalle norme di tutela, il terzo è

assente giustificato da tempo”.

“Al momento – ha concluso Falsone non sono previsti rinforzi a parte la

copertura di un posto di assistente

giudiziario dal prossimo 11 gennaio al

Tribunale dei minori e di uno al Tri-

bunale di Gela, altro ufficio perenne-

mente privo di copertura”.