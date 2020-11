Migranti, Covid non frena gli arrivi: 32 mila nel 2020

I flussi migratori sono in aumento, al 15 novembre sono arrivati circa 32mila persone delle quali il 38,7% sono tunisini.

Sono i numeri riferiti dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in audizione alla Commissione Affari costituzionali.

Lamorgese ha anche spiegato che “gli arrivi si verificano nel pieno dell’emergenza Covid, il che e’ un fattore di complicazione per tutti gli Stati i e in particolare per i Paesi che sono maggiormente esposti alla pressione migratoria.

E, riferendo che “attualmente abbiamo 5 navi quarantena lungo le coste della Sicilia con a bordo 2.730 persone”, ha aggiunto: “la pandemia ha reso sicuramente tutte le operazioni piu’ complicate.

La Croce Rossa e’ stata convolta per tutte le attivita’ di assistenza per coloro che sono in regime di quarantena. Tutti i migranti sono stati sottoposti a screening sanitario con tamponi.

Purtroppo anche a causa dei ripetuti periodi di quarantena, laddove risultasse un positivo all’interno di in un gruppo, abbiamo dovuto trattenerli sulla nave anche oltre il periodo di 14 giorni con grave insofferenza e situazione di atti di lesionismo”.