Maradona, a Napoli suore di clausura celebrano messa per il “Pibe de Oro”

‘Le suore di clausura di Napoli domani celebreranno la messa in onore del loro beniamino, il ‘Pibe de Oro’. Lo fa sapere suor Rosa Lupoli, clarissa cappuccina da sempre tifosa del Napoli e con un particolare affetto per Maradona ”per avere portato Napoli sul tetto d’Italia e d’Europa”. ”Ti accolga il Padre delle misericordie, tu che hai fatto sognare, piangere milioni di tifosi che qui a Napoli, dopo 30 anni dalla tua partenza,ti amano per aver portato Napoli sul tetto d’Italia e d’Europa. Domani celebreremo la messa per te”, scrive suor Rosa via social.