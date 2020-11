Guide: Gambero Rosso, due i ristoranti siciliani al top

Sono due i ristoranti siciliani ad avere conquistato le ”tre forchette”, il massimo riconoscimento attribuito dalla guida ai ristoranti d’Italia 2021 del Gambero Rosso. I premiati nell’isola sono il ristorante La Madia di Licata (Ag) e il Duomo di Ragusa.

Bene anche per il Tischi Toschi di Taormina (Me) che ottiene i ”tre gamberi”. La guida del Gambero Rosso e’ giunta alla 31\esima edizione, e ha recensito quest’anno 2650 locali in Italia. E’ un siciliano, secondo la guida, il miglior pastry chef, Fabrizio Fiorani del ristorante Il Duomo di Ragusa.

Tra i locali che hanno maggiori potenzialita’ di raggiungere il vertice, premiati con le ”due forchette rosse”, compare il ristorante Signum a Salina (Me),che vede in cucina la chef Martina Caruso.