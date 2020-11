Futsal: sabato al PalaMilan arriva la Futura C5, la Pro Nissa in cerca di punti

Dopo la battuta d’arresto di sabato scorso, la Pro Nissa è chiamata ad un pronto riscatto nella gara casalinga contro i calabresi della Futura, formazione candidata alla vittoria finale del campionato. Non sarà una gara semplice ma i nostri ragazzi in settimana hanno analizzato i motivi che hanno portato alla sconfitta per evitare di commettere gli stessi errori. Ci vuole un gara perfetta ma soprattutto un grande cuore, la giusta cattiveria agonistica ed anche un pizzico di fortuna. Vi ricordiamo che la partita si giocherà a porte chiuse, nel rispetto delle nuove disposizioni anti Covid-19;ma entreremo nelle vostre case con la consueta diretta sulla pagina Facebook.