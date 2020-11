“Con il Decreto Ristori Quater, appena approvato in Consiglio dei Ministri, variamo nuovi aiuti per le categorie in difficoltà, fra cui un’indennità di 1.000 euro per gli stagionali di turismo, terme e spettacolo e di 800 euro per i lavoratori sportivi, e la sospensione dei versamenti contributivi di dicembre per le pmi con calo di fatturato. Insieme possiamo superare questa crisi”.

Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.