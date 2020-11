Delia. Iniziati i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica.

DELIA. Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica a Delia. Il restyling prevede la sostituzione progressiva dei corpi illuminanti di vecchia generazione con nuove lampade a led, una tecnologia che consente consistenti risparmi energetici e una riduzione consistente dell’emissione di CO2 nell’atmosfera.



Gli interventi iniziati oggi, previsti nel cronoprogramma, si svilupperanno progressivamente per concludersi fra qualche anno.

<<Si tratta di un cambiamento storico. Grazie a questo progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica – ha detto soddisfatto il sindaco Gianfilippo Bancheri – Delia esce dalla sua preistoria per sposare la rivoluzione green che consentirà non solo di risparmiare sulle bollette ma anche di migliorare la visibilità, la sicurezza urbana e l’inquinamento luminoso.

Delia sarà un paese moderno, più vivibile e fruibile grazie al miglioramento dell’illuminazione di vie, piazze e quartieri. Oggi abbiamo raggiunto un altro obiettivo prioritario del programma elettorale del secondo mandato nel campo dell’efficientamento energetico, dopo quelli in atto negli immobili scolastici e comunali. Dopo la riqualificazione energetica della scuola media ed elementare e del palazzo municipale, in corso di realizzazione, un altro impegno è stato mantenuto per il paese, dando un contributo concreto alla lotta per il cambiamento climatico>>.

Il progetto è stato finanziato con i fondi assegnati dal Decreto Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020, per un importo complessivo di € 50.000.

<<Per la prima volta, a Delia – ha aggiunto Gianfilippo Bancheri – è stato fatto un investimento di efficientamento energetico a 360 gradi, che va a beneficio della comunità, dell’ambiente e delle principali strutture pubbliche>.