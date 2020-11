Covid, Natale senza famiglia: nonni inviano un cartonato con le loro sagome

E’ successo in Texas che una coppia di nonni, nel rispetto delle misure di contentimento del Covid Sars-2, ha dovuto accettare di non andare a trovare i nipotini in occasione delle prossime festività natalizie.

L’assenza fisica, però, non può annullare l’affetto provato.

Dunque la coppia di anziani nonni ha deciso che, oltre alle videochiamate i bambini avessero diritto a una foto di famiglia e un caloroso abbraccio.

Ed è per questo che Missy e Barry Buchanan hanno fatto realizzare una sagoma di se stessi in cartonato e a grandezza naturale per poi spedire tutto ai figli che vivono la prima in California e il secondo in Texas.

“Ricordo soltanto di aver pensato: Sai, voglio fare qualcosa che sia divertente e inaspettato” ha raccontato l’uomo alla CNN.

“È stato bello avere un momento di leggerezza in un anno così intenso – ha raccontato il figlio – e anche solo per ricordare che, ehi, è solo un anno, non saremo bloccati per tutta la vita. Mio figlio, Noah, ha gradito tantissimo il dono, parla con il ritaglio e gli piace averlo nella sua stanza di notte, quando è pronto per andare a dormire”.

Una bella storia di amore familiare e prevenzione.