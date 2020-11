Covid, in Sicilia 1.363 nuovi casi e 35 morti nelle ultime 24 ore

Sono 1.363 i nuovi casi di coronavirus scoperti in SICILIA nelle ultime 24 ore in virtu’ di 8.431 tamponi. Il dato emerge dal report quotidiano del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanita’, che registra anche 35 morti e 104 guarigioni. Il numero complessivo degli attuali positivi nell’Isola ha superato quota ventimila: 20.737. I ricoverati in regime ordinario sono 1.161 mentre quelli nelle terapie sub intensive e intensive sono saliti a 169, dieci in piu’ di ieri.