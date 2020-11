Coronavirus, continua ad abbassarsi la curva del contagio nel nisseno: 33 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

In provincia di Caltanissetta nelle ultime 24 riscontro di 33 pazienti positivi al SARS CoV-2 tutti in isolamento domiciliare: 15 di Gela, 6 di Riesi, 3 di Milena, 3 di San Cataldo, 3 di Caltanissetta, 2 di Sommatino e 1 di Santa Caterina. Ricoverati in degenza ordinaria: 1 paziente di Niscemi e 1 paziente di Gela, già in isolamento domiciliare; trasferito in degenza ordinaria 1 paziente ricoverato presso la UOC Anestesia e Rianimazione proveniente da fuori provincia. Dimessi dalla degenza ordinaria: 2 pazienti di Gela, 1 di Mazzarino, 1 di Caltanissetta e 1 proveniente da fuori provincia. Trasferiti dalla UOC Malattie Infettive alla UOC Anestesia e Rianimazione 1 paziente di Caltanissetta e 1 paziente di Gela. Guariti da Covid-19 : 6 pazienti di Caltanissetta, 5 di Niscemi, 3 di Gela, 2 di Sommatino, 1 di Butera, 1 di Mussomeli, 1 di Riesi, 1 di San Cataldo, 1 di Villalba e 1 di Milena.