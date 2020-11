Campofranco: Comando dei Carabinieri cambia sede. Raggiunta l’intesa con il Comune

Al Palazzo Municipale del Comune di Campofranco, alla presenza del Prefetto Cosima Di Stani, è stato sottoscritto un protocollo di intesa tra l’Amministrazione comunale di Campofranco e la Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio per la rifunzionalizzazione dell’edificio comunale sito in via Mussomeli, già destinato a scuola materna, alle esigenze del Comando Stazione dei Carabinieri di Campofranco.

Nell’ottica di valorizzazione territoriale e di tutela dell’interesse pubblico della comunità locale alla sicurezza, conformemente ai principi di leale collaborazione istituzionale e di contenimento della spesa pubblica, l’Amministrazione comunale di Campofranco ha manifestato la disponibilità a concedere all’Arma l’anzidetto stabile di proprietà dell’Ente locale per la durata di novantanove (99) anni in favore dell’Agenzia del Demanio per le finalità allocative dell’Arma dei Carabinieri

Con tale sottoscrizione la Prefettura di Caltanissetta, il Comune di Campofranco, l’Agenzia del Demanio e l’Arma dei Carabinieri hanno avviato le procedure volte all’individuazione di una idonea soluzione allocativa al locale Comando Stazione.

La nuova sede consentirà di ridurre dei costi di locazione passiva e migliorare i locali del Comando dato che l’attuale sede non garantisce adeguata sicurezza e accessibilità.

L’intesa raggiunta porterà un successivo contratto, di cessione in uso gratuito della proprietà con vincolo fiduciario di destinazione al soddisfacimento delle esigenze di destinazione pubblica del bene e incrementare le condizioni logistiche di un efficiente presidio di legalità in quell’ambito comunale.