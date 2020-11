Caltanissetta, Natale di beneficenza: Casa Rosetta raccoglie doni per i bimbi

Manca poco più di un mese al Natale ma, oltre alle vetrine dei negozi e i primi alberi che illuminano le case private, c’è anche un grande bisogno di solidarietà.

L’associazione “Casa Rosetta” ha lanciato un’iniziativa che invita a raccogliere doni per i bambini seguiti nelle strutture del Tanga, in Tanzania.

“Aiutaci a donare loro l’emozione, la gioia, il sorriso nel ricevere un segno d’amore di mamme, papà, nonne e nonni, zie, zii, sorelle. fratelli, amiche e amici italiani” si legge nel profilo di un social network.

Per maggiori informazioni su cosa e come donare, è possibile contattare il numero di telefono 333-1403133.

Per poter far arrivare i doni in contemporanea a “Babbo Natale” l’associazione invita ad essere tempestivi poichè sarà organizzata un’unica spedizione dei regali.