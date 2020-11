Caltanissetta: Inner Wheel dona prodotti igienico-sanitari alla parrocchia San Giuseppe

​​L’Inner Wheel Club di Caltanissetta, sempre attento alle esigenze​ delle fasce più deboli del territorio, ha intrapreso un’attività di sostegno dedicata alle famiglie della Parrocchia San Giuseppe.

Un invito colto anche grazie alla generosa donazione di prodotti igienico sanitari prodigata dalla socia Laura Leto.

“Specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria – ha commentato la presidentessa del club service Chiara Dell’Utri Tornatore-, è necessario rispondere alla richiesta di solidarietà che arriva dalle famiglie tramite parrocchie e associazioni. Ringraziamo Padre Massimiliano Novembre per l’impegno in prima linea adottato nel quartiere”.