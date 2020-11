Caltanissetta: Dusty pensa a sub-appaltare il Servizio ambientale. I sindacati chiedono garanzie

Grande agitazione dei lavoratori della Dusty dopo avere appreso, da fonti ufficiali del Comune di Caltanissetta e confermato durante un incontro ristretto a Palazzo del Carmine, della volontà, da parte della Dusty, di Sub-Appaltare parte del Servizio Ambientale nella città di Caltanissetta, riguardante il Discerbo e lo Spazzamento.

L’incontro al Comune si è svolto tra l’Assessore Marcello Frangiamone, la Dirigente Mancuso e i Rappresentanti Sindacali Autonomi Carmelo Lipani e Lorenzo Petix. Assente giustificato il Rappresentante della CISL Rosario Margiotta.

“La Forza Lavoro in atto è sotto di 6 unità, e impedisce ai Lavoratori di godere appieno e senza non poche difficoltà dei Congedi Ordinari e dei Riposi Compensativi previsti dal Contratto di Lavoro – ha spiegato Lipani -. E’ necessario lavorare per il mantenimento nel futuro dell’attuale Livello Occupazionale, anche in presenza di una esternalizzazzione di parte dei servizi, ad oggi svolti dai Lavoratori con professionalità e diligenza”.

“La scelta della DUSTY di Sub-Appaltare parte del Servizio – ha proseguito Petix – sta nel sol fatto di risparmiare sul costo della Forza Lavoro e che tale ipotesi non deve sovraccaricare di lavoro i nuovi Lavoratori assunti dalla Ditta Sub-Appaltante”.

L’Assessore Frangiamone ha precisato che l’Amministrazione Comunale chiederà garanzie sugli attuali Lavoratori Occupati, sostenendo anche la tesi di non capire la scelta della DUSTY di Sub-Appaltare il servizio dopo quasi due anni e non dall’inizio dell’Appalto.

I Rappresentanti Sindacali rimangono pronti ad incontrare i Dirigenti della DUSTY per tentare di dissuaderli a tale scelta anti-economica e di incontrare i Lavoratori in assemblea sindacale all’aperto, con i quali sarà tracciata la linea guida della condotta da seguire nel futuro prossimo, in difesa dei propri diritti a cominciare dalla salvaguardia del proprio posto di lavoro per garantire serentà e pane alle proprie famiglie.