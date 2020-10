Turismo, vacanze in Sicilia: una quota la paga la Regione

ZCZC IPN 639 ECO –/T TURISMO: VACANZE IN SICILIA? UNA QUOTA TE LA PAGA LA REGIONE RIMINI (ITALPRESS) – La vacanza in Sicilia? Una quota te la paga la Regione. Si tratta della nuova campagna di promozione turistica annunciata oggi dall’assessore al Turismo della Regione Siciliana, Manlio Messina, dalla Fiera del Turismo in corso da oggi a venerdi’ a Rimini. “Si tratta di un piano – spiega davanti a giornalisti e operatori – da 75 milioni di euro, che sfrutta fondi europei che saranno destinati all’acquisto di servizi turistici da tutti i settori, alberghi, guide turistiche, tour operatori, agenzie viaggio, ecc… compresi sconti sui voli aerei”. Il progetto prevede che 15 milioni di euro saranno infatti destinati all’acquisto di biglietti aerei “dato che i voli per la nostra regione – aggiunge Messina – sono manchevoli soprattutto nel periodo invernale”. Ma anche oltre 13 milioni di euro per le agenzie viaggi che si trasformera’ in circa 13.500 euro per ogni agenzia. Saranno acquistati anche “200 mila posti letto – aggiunge l’assessore al Turismo – per tre volte pari quindi a 600 mila posti letto acquistati”. In totale sul mercato “saranno immessi – evidenzia – circa 640 mila pacchetti sul mercato e regalati ai turisti attraverso una formula di una notte regalata se ne vengono acquistate almeno tre”.

“Non si tratta di aiuto alle imprese – afferma l’assessore Messina – perche’ il nostro scopo e’ la promozione turistica, ma in questo modo saremo in grado di inserire comunque liquidita’ nella filiera, grazie a un contributo per far passare questo periodo nella maniera meno indolore possibile. E crediamo – aggiunge – che questi voucer immessi nel mercato daranno una spinta al settore”. L’obiettivo a lungo termine infatti, e’ quello di arrivare presto “a superare – dichiara – la quota di 15 milioni di turisti. Siamo fiduciosi perche’ gia’ dai dati 2020 secondo un’indagine demoscopica, la nostra regione ha raggiunto il secondo posto come brand Sicilia, dietro al Trentino e davanti alla Toscana”. Obiettivo che sara’ raggiunto, spiega infine, “grazie anche al connubio pubblico privato che dobbiamo incrementare”.