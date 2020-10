Messina, negozi cinesi: sequestrati 145mila prodotti non sicuri, 6 lavoratori in “nero”

La guardia di finanza di Messina ha sequestrato 145mila prodotti sprovvisti dei requisiti di conformita’ e sicurezza: erano pronti per la vendita in due negozi gestiti da cittadini cinesi. Si tratta, tra gli altri, di articoli destinati alla vendita in occasione di ‘Halloween’ e delle festivita’ natalizie.

Quasi tutti i prodotti erano privi del marchio ‘CE’ che attesta la conformita’ agli standard di sicurezza. In uno dei due punti vendita controllati, inoltre, le fiamme gialle hanno scoperto sei lavoratori in nero, uno dei quali percepiva anche il Reddito di cittadinanza. I lavoratori e i due gestori sono stati segnalati agli uffici dell’Inps.